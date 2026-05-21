Кадеты псковской гимназии №29 посадили сад гортензий в память о героях

Кадеты 8«С» класса, директор псковской гимназии №29 Елена Синева и представители Совета отцов 20 мая участвовали в высадке сада гортензий. Как сообщили представители гимназии на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», сад посадили в память о всех тех, кто принимал участие в Великой Отечественной войне и специальной военной операции.

«Для нас это не просто красивые цветы, а символ памяти и благодарности. Каждый куст — это дань уважения родственникам наших обучающихся, которые внесли неоценимый вклад в Победу в Великой Отечественной войне и проявили мужество и самоотверженность в ходе СВО. Вместе ребята не просто сажали цветы — они укрепляли живую связь поколений, напоминая себе и окружающим: подвиг наших близких не забыт. ️Пусть эти гортензии растут и цветут, как растет и крепнет память о тех, кто защищал Родину», — комментируют в гимназии.



Представители гимназии поблагодарили всех тех, кто принимал участие в мероприятии: «Благодарим все классные коллективы, которые присоединились к этой важной и трогательной традиции!»