Антон Мороз рассказал об объектах благоустройства по ФКГС на своем округе

О территориях, которые принимают в этом году участие в голосовании по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Мы уже во второй раз участвуем в голосовании ФКГС по парку "Березки". В прошлом году, к сожалению, нам не получилось набрать необходимое количество голосов. Территория большая, а населения не так много. И не так много было активного населения, которое принимало участие в голосовании. Сейчас еще раз, пользуясь случаем, хочу попросить всех поддержать наши проекты по третьему округу для того, чтобы они в этом году получили все-таки реализацию и смогли победить и получить финансирование», – призвал Антон Мороз.

Он отдельно отметил зеленую зону, которая находится недалеко от Привокзальной площади. По мнению депутата, именно эта территория требует повышенного внимания.

«Еще Вокзальная площадь. Сейчас парк, который находится перед территорией вокзала, находится в не очень приличном состоянии, мягко говоря. Неадекватное освещение, дорожное покрытие разрушено, старые скамейки, урны. Все это можно преобразить через программу "Формирование комфортной городской среды" нашего президентского проекта "Инфраструктура для жизни". Поэтому все, кто хочет принять непосредственное участие в возрождении собственной территории и потом контролировать эти работы, могут проголосовать. На это место я обратил бы особое внимание, поскольку это лицо города. Те люди, которые посещают нашу замечательную столицу региона, видят в первую очередь то, что находится около Вокзальной площади или в районе аэродрома. Поскольку территория аэродрома обслуживается и благоустраивается отдельно, по другим программам, то Привокзальной площади можно было бы уделить отдельное внимание», – заметил Антон Мороз.

Другие два объекта, по его мнению, также требуют реконструкции, так как являются проходными местами.

«Также требует реконструкции перекресток улиц Вокзальной и Льва Толстого. Это тоже один из проектов, который население предлагает в качестве объекта для голосования. Четвертая территория – это около Каменного переулка, неподалеку от пешеходного моста с Плехановского посада. Тоже популярное место в нашем округе, где ходит много граждан, которое тоже требует благоустройства», – заключил Антон Мороз.

Напомним, всего 20 территорий Пскова выдвинули на всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».