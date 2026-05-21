Антон Мороз: Благоустраивая территории по собственному решению, население получает «прививку от вандализма»

К тем территориям, которые благоустроили по решению населения, общество относится внимательнее, ценит их. Такое мнение высказал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз («Единая Россия»).

«Создавая собственное общественное пространство, по собственному решению, мы получаем некую прививку от вандализма. Когда что-то создано на основании твоего решения, твоими руками, ты по-другому к этому относишься, по-другому реагирует молодежь. У населения возникает чувство, что необходимо сохранить то, что сделано по его решению, за счет налогов, оплачиваемых населением», – высказал свое мнение Антон Мороз.

По его словам, в вопросе благоустройства территорий голос населения куда более важен, чем предпочтения органов власти. Однако депутат заметил, что власть и население могут найти точки соприкосновения и дополнять друг друга при организации общественных пространств.

«Власть может иметь собственную точку зрения, но далеко не всегда эта точка зрения будет востребована и совпадать с чаяниями населения. Голос населения более важен, чем предпочтения власти. У власти есть собственный бюджет и собственные ресурсы, чтобы решать те задачи, которые поставлены в рамках региональных программ, федеральных и муниципальных программ развития. А здесь решения на нашей стороне, и мы конкретно выбираем, что нам необходимо улучшить. Это, в принципе, может и совпадать с теми решениями, что принимают представители органов власти. Власть может нас дополнять с точки зрения недофинансирования наших проектов дополнительными средствами того или иного бюджета. Также и мы можем дополнять те решения, которые были приняты на уровне региональной или муниципальной власти, чтобы дополнительно улучшить ту территорию, которая проходит процедуру трансформации», – добавил Антон Мороз.

Напомним, всего 20 территорий Пскова выдвинули на всероссийское голосование по выбору объектов благоустройства в 2027 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

