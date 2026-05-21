Срок жизни пчел сократился почти вдвое

Срок жизни пчел в XXI веке составляет около 23 дней, тогда как в прошлом веке стандарт составлял 40 дней, рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН Дмитрий Богуславский.

Двадцатого мая ежегодно отмечается Всемирный день пчел. Праздник направлен на привлечение внимания общественности к роли пчел и других насекомых-опылителей в поддержании здоровья планеты, а также напоминание о тяжелых последствиях их исчезновения.

«Сейчас в среднем одна пчела живет около 23 дней, в прошлом веке стандартом было 40 дней», — сказал Богуславский.

Он объяснил, что на сегодняшний день медоносные пчелы массово погибают по нескольким основным причинам: коллапс, пестициды и метизация, пишет РИА Новости.

«Коллапс — это осенняя гибель пчелосемей по неизвестным пока причинам. Подозревают сублетальные концентрации пестицидов, вирусы, клеща Варроа как основного переносчика вирусов, микроспоридию Nosema cerana, тяжелые металлы и много чего еще другого», — сказал Богуславский.

В летний период, объяснил ученый, за массовую гибель пчел в основном ответственны пестициды, прежде всего инсектициды.

«Метизация по причине завоза южных пчел в северные и центральные широты приводит к аутбредной депрессии и низкой выживаемости пчелосемей», — сказал Богусловский.

По его словам, по причине сокращения численности как медоносных пчел, так и диких опылителей, потери от недостаточного пчелоопыления оцениваются в десятки миллиардов рублей, и эта сумма будет только расти.