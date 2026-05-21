 
Общество

В Псковской области пресекли ввоз в страну пяти коров из Беларуси без документов

На российско-белорусской границе РФ в деревне Лобок, расположенной в Псковской области, государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора пресек незаконное перемещение пяти голов крупного рогатого скота, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Скот был без средств идентификации и без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, проведение необходимых исследований, вакцинаций и обработок.

Кроме того, животные перемещались в необорудованном для их транспортировки автотранспортном средстве, а маршрут их перемещения не был согласован с Россельхознадзором.

Перемещение сельскохозяйственных животных по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате, коровы отправлены назад в Республику Беларусь.

