Антон Мороз: ТОСы стали серьезными помощниками в муниципалитетах

Территориальные общественные самоуправления (ТОС) стали хорошим подспорьем для муниципальных властей, потому что совместно с ними можно реализовывать более крупные проекты на благо населения. Таким мнением поделился в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз («Единая Россия»).

«ТОСы стали очень серьезными помощниками для муниципалитетов. Могу сказать больше, между главами существует конкуренция, у кого на территории больше появится новых ТОСов, профинансированных, с подготовленной документацией. Главы принимают активное участие в формировании самих ТОС, плюс помогают населению, потому что не все могут надлежащим образом подготовить документацию, и власть в этом заинтересована», – отметил Антон Мороз.

Также он заметил, что при совместной работе муниципальных властей и ТОС могут получаться более масштабные проекты для населения.

«И для власти это определенный маневр. Не на все может хватать муниципальных денежных средств, чтобы реализовать тот или иной проект, а при наличии дополнительного финансирования со стороны ТОСов проект может реализовываться более масштабно, когда денежные средства, получаемые по системе финансирования самоуправлений, дополняются денежными средствами муниципалитета. Тогда получается не что-то маленькое, а что-то достаточно серьезное, то, что необходимо, востребовано и, самое главное, позволяет населению чувствовать себя понятым, услышанным и защищенным со стороны муниципальной власти», – заключил депутат.

День территориального общественного самоуправления отмечается сегодня, 21 мая.