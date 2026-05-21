 
Общество

Антон Мороз: ТОСы стали серьезными помощниками в муниципалитетах

1

Территориальные общественные самоуправления (ТОС) стали хорошим подспорьем для муниципальных властей, потому что совместно с ними можно реализовывать более крупные проекты на благо населения. Таким мнением поделился в эфире ПЛН FM (102,6 FM) депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз («Единая Россия»).

«ТОСы стали очень серьезными помощниками для муниципалитетов. Могу сказать больше, между главами существует конкуренция, у кого на территории больше появится новых ТОСов, профинансированных, с подготовленной документацией. Главы принимают активное участие в формировании самих ТОС, плюс помогают населению, потому что не все могут надлежащим образом подготовить документацию, и власть в этом заинтересована», – отметил Антон Мороз.

Также он заметил, что при совместной работе муниципальных властей и ТОС могут получаться более масштабные проекты для населения.

«И для власти это определенный маневр. Не на все может хватать муниципальных денежных средств, чтобы реализовать тот или иной проект, а при наличии дополнительного финансирования со стороны ТОСов проект может реализовываться более масштабно, когда денежные средства, получаемые по системе финансирования самоуправлений, дополняются денежными средствами муниципалитета. Тогда получается не что-то маленькое, а что-то достаточно серьезное, то, что необходимо, востребовано и, самое главное, позволяет населению чувствовать себя понятым, услышанным и защищенным со стороны муниципальной власти», – заключил депутат.

День территориального общественного самоуправления отмечается сегодня, 21 мая. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Пресс-портреты

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026