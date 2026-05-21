Николай Козловский: ТОС – активные участники общественной жизни в Великих Луках

Сердечные поздравления с Днем территориального общественного самоуправления опубликовал глава города Великие Луки Николай Козловский в Мах.

«Этот праздник – знак глубокого уважения ко всем неравнодушным гражданам, посвящающим свободное время, силы и энергию благоустройству своих дворов, микрорайонов и общественных пространств», – отметил Николай Козловский.

Глава города подчеркнул, что праздник по праву отмечают не только участники ТОС, но и все активисты, чья общественная деятельность и инициативы способствуют созданию комфортных условий для жизни людей:

«В Великих Луках много жителей, которые активно участвуют в решении вопросов местного значения, реализации важных для города проектов. Их труд, постоянный диалог с органами власти, плодотворная деятельность на благо Великих Лук – это реальный вклад в развитие нашего города».

Так, благодаря работе великолукских ТОС, в городе ежегодно преображаются дворы, устанавливаются современные детские и спортивные площадки, обустраиваются памятные места, модернизируется инфраструктура, решается большой спектр текущих вопросов, касающихся жизнедеятельности города и функционирования социально значимых отраслей.

«Наши ТОС – активные участники общественной жизни Великих Лук, общегородских акций и мероприятий»,– уверен Николай Козловский.

За время своей деятельности территориальные общественные самоуправления и институт общественных советников главы Великих Лук стали важным связующим звеном между жителями и городской властью, способствующим построению конструктивного диалога и эффективной совместной работе.