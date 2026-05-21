В Пскове завершились сборы представителей ветеранских организаций СЗФО

В Пскове завершились сборы представителей ветеранских организаций Северо-Западного федерального округа. План работы предусматривал ряд мероприятий, среди которых важная роль была отведена рабочему совещанию и проведению Координационного совета, на котором обсудили текущие вопросы и дальнейшую деятельность совета ветеранов, сообщили в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Программа сборов включала в себя возложение цветов к мемориалу «Купол» в честь героев-десантников и посещение музея памяти подвига воинов 6-й роты. Там же, в клубе воинской части, представители ветеранских организаций встретились с ветераном специальной военной операции Михаилом Каратышом, кавалером ордена Мужества, подполковником в отставке, участником кадровой программы «Герои земли Псковской», помощником губернатора Псковской области.

 


Культурно досуговая часть программы состояла из экскурсии по Псково-Печерскому Свято-Успенскому мужскому монастырю и Изборской крепости с посещением Словенских ключей. Завершением стала водная прогулка по реке Великой на современном судне «Иния».

