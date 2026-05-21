Оставлен без изменений приговор москвичу, нанесшему ущерб псковской компании более чем на 4 млн рублей

Приговор в отношении бывшего директора завода по производству телефонной техники вступил в законную силу. Как сообщили в пресс-службе судов Псковской области, областной суд в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело в отношении Старовойтова, осужденного по части 1 статьи 201 УК РФ*, к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с назначением дополнительного наказания в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях, на срок 2 года.

Согласно приговору, Старовойтов, являясь генеральным директором ОАО «ПЗ АТС-Т», в мае 2020 года, используя свои полномочия руководителя, вопреки законным интересам общества по увеличению прибыли, в целях извлечения выгоды для ООО «Современные технологические решения», генеральным директором которого являлся его знакомый, а функции главного бухгалтера выполняла его родная сестра, заключил заведомо невыгодный договор о выполнении работ по монтажу изделий, их упаковке и отправке в адрес общества.

Кроме того, Старовойтов, используя свое служебное положение и авторитет занимаемой должности, поручил работникам, не осведомленным о его преступных намерениях, организовать взаимодействие с ООО «Современные технологические решения», устранить препятствия в работе с данной организацией, принимать произведенную ими продукцию и использовать ее в дальнейшем производственном цикле, а выявленные недостатки устранять силами работников общества.

Разница в стоимости между выполненными ООО «Современные технологические решения» работами и аналогичными работами при выполнении их работниками АО «ПЗ АТС-Т» собственными силами составила 4 205 040 рублей 52 копейки.

В результате преступных действий Старовойтова был причинен вред АО «ПЗ АТС-Т», выразившийся в неполучении денежных средств в указанном размере, что уменьшило прибыль общества, а также оборотных средств, которые могли быть использованы в процессе текущей производственно-хозяйственной деятельности предприятия.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор Псковского городского суда от 29 декабря 2025 года оставлен без изменения, апелляционная жалоба адвоката - без удовлетворения.

*использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организации.