В год своего 185-летия Сбер подарил петербуржцам книгу о великих земляках, созданную в соавторстве с ИИ

В Санкт-Петербурге на ХХI Международном книжном салоне, который проходит на Дворцовой площади с 21 по 24 мая, представлена уникальная книга «Древо жизни Петербурга. Люди, изменившие город». Это проект, который рассказывает историю Северной столицы через судьбы ее выдающихся жителей. Книга создана автором Юлией Ивановой с использованием передовых технологий — нейросетей Сбера GigaChat и Kandinsky.

Каждый разворот книги рассказывает об одном герое или династии. Читатель найдет краткую справку, интересный факт из жизни, описание вклада в историю города и страны, а также яркую иллюстрацию. Проект создан в соавторстве человека и искусственного интеллекта. Технология помогала редактировать текст, структурировать материал, проверять факты и предлагать идеи. Иллюстрации и дизайн-макет появились благодаря работе команды художников и дизайнеров c нейросетью Kandinsky. Проект показывает, что искусственный интеллект уже способен служить инструментом для создания современного образовательного контента.

«"Древо жизни Петербурга. Люди, изменившие город" — это наш символический подарок городу, ведь именно здесь 185 лет назад была открыта первая сберегательная касса в Российской империи, давшая старт современному Сберу. Проект объединяет науку, культуру, историческое наследие и инновации. Мы хотим показать, что будущее образования лежит в разумном партнерстве человека и искусственного интеллекта. В прошлом году мы создали книгу "Петербург. Истории, рассказанные городом" с помощью технологий Сбера, она так понравилась читателям, что мы решили не останавливаться на одном издании. С момента основания в Петербурге жили люди, которые своим трудом и талантами прославляли город на весь мир. Человеческие судьбы вдохновляют, делают историю живой и близкой каждому из нас. Поэтому пусть эта книга поможет детям и взрослым почувствовать себя частью большого древа жизни нашего города», — отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

«Петербуржцы очень бережно относятся к истории города. Для нас книга «Древо жизни Петербурга» — яркий подарок, важный вклад в сохранение памяти о выдающихся деятелях, имена которых навсегда вписаны в историю не только города, страны, но и всего мира. Особенно приятно получить такой дар в преддверии 323-го дня рождения Северной столицы. Наш надежный и давний партнер Сбербанк — тоже неотъемлемая часть петербургской истории. Сегодня мы вместе работаем над передовыми проектами, чтобы повысить качество жизни горожан, сделать более современными, удобными и практичными городские сервисы. Уверен, что и эта книга также будет служить высокой цели — воспитанию у подрастающего поколения чувства уважения к своей стране, гордости за родной город и Отечество», — резюмировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Книги бесплатно передадут в библиотеки, школы, культурные центры Санкт-Петербурга. Для широкой аудитории запущен интерактивный сайт древопетербурга.рф. На нем можно бесплатно читать онлайн-версию книги, слушать аудиокнигу и проходить викторину на знание истории города.