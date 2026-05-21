Новая парковка и детская площадка появятся в псковской деревне Соловьи

Благоустройство третьей общественной территории начали в Псковском муниципальном округе в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в деревне Соловьи, сообщила глава округа Наталья Федорова в Мах..

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Мах

Она отметила, что при голосовании в прошлом году больше всего голосов жителей набрали две территории: спуск к набережной в Родине и общественное пространство в Писковичах.

«Подрядчики уже трудятся на этих объектах. С небольшим отставанием от лидера было общественное пространство в Соловьях между домами №№3, 4, 6 и 7. Знаем, как людям важно это благоустройство. Поэтому решили делать: к образовавшейся в результате торгов экономии добавили часть средств из бюджета округа», - сообщила Наталья Федорова.

Проект предусматривает выполнение планировки территории и организацию парковочного пространства. Администрация также запланировала установку детской игровой и воркаут-площадки.

«Что важно - благоустройство синхронизировано с проектом ТОС: на территории установятся дополнительные игровые элементы. Таким образом, мы в полной мере используем в реализации проекта комплексный подход. Напомню, голосование по выбору объектов на 2027 год продолжается на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Участвуйте! Вы голосуете – мы благоустраиваем!» - добавила глава округа.
Федорова Наталья Анатольевна

Глава Псковского муниципального округа.

