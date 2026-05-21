МТС установит в Псковской области около 40 отечественных базовых станций

ПАО «МТС» к началу 2027 года установит на своей сети мобильной связи в Псковской области около 40 отечественных базовых станций «Иртея». Новая партия оборудования российского вендора обладает расширенным функционалом и поддерживает все действующие в стране частотные диапазоны LTE и GSM, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

На сегодняшний день МТС уже ввела в эксплуатацию четыре российские базовые станции «Иртея» в Великолукском районе.

Базовые станции «Иртея» будут запущены на промышленных объектах, в городах и малых населенных пунктах Псковской области, чтобы обеспечить территории устойчивым покрытием LTE. Российское оборудование легко интегрируется в существующую сеть, обеспечивает защиту информации и расширяет цифровые возможности для псковичей. Функционал базовых станций включает в себя передачу голоса в LTE (VoLTE), интеграцию с современными системами управления сетью и возможность совместного использования инфраструктуры радиодоступа несколькими операторами.

Запуск отечественных базовых станций на Северо-Западе – часть масштабного общероссийского проекта по разработке, производству и введению в эксплуатацию в реальных условиях отечественных площадок LTE. Всего к началу 2027 года в 76 регионах России будет установлено 3800 базовых станций производства «Иртея».

Архитектура базовых станций «Иртея» основана на концепции открытых стандартов Open RAN и облачной архитектуры, при которой часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. В декабре 2024 года приказом Минпромторга России базовым станциям производства «Иртея» присвоен статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП). До 2030 года на сети МТС планируется установить 20 тысяч базовых станций «Иртея».

«Внедрение российского оборудования на действующей сети МТС – важный этап развития телеком-инфраструктуры в Псковской области. Мы можем оценить, как базовые станции «Иртея» работают с реальной абонентской нагрузкой, разными сценариями использования и требованиями к стабильности сервисов. Положительный опыт внедрения российских базовых станцией позволит нам дальше развивать связь в регионе для жителей, организаций и бизнеса, повышая надежность сети и ее технологическую устойчивость»– прокомментировал директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

Согласно федеральному проекту «Отечественные технологии», который является частью нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», к 2030 году в России должна быть достигнута стопроцентная локализация производства оборудования для сотовых сетей, включая LTE/4G и 5G.