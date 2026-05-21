Клещи за неделю покусали в Псковской области почти 150 человек

За неделю с 11 по 17 мая в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей обратилось 148 человек, в том числе 43 ребенка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Чаще всего клещи присасывались на участках по месту жительства в сельских поселениях, дачных товариществах и в лесу.

По состоянию на 17 мая количество обращений по поводу присасывания клещей с начала сезона (516 человек) на 64% меньше, в том числе детей (137) – на 61,8% меньше среднемноголетних недельных данных за 2015-2025 гг. (исключая 2020 и 2021 гг. ковидного периода). За аналогичный период 2025 года количество обратившихся составило 949 человек, в том числе 239 детей.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и медицинских организаций исследовано 416 клещей (за неделю 111), из них 377 снятых с людей, 39 – из объектов окружающей среды.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0% (0/377);

иксодовым клещевым боррелиозом – 27,1% (102/377);

моноцитарным эрлихиозом человека – 2,7% (10/377);

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,8% (3/377).

Диагностирован один случай клещевого иксодового боррелиоза у взрослого.

За январь-апрель 2026 года вакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2590 человек, в том числе 119 детей, ревакцинировано 2405 человек, в том числе 149 детей.