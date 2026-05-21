В рамках фестиваля красоты состоится шоу талантов 24 мая в Великих Луках

Большое шоу талантов от финалисток фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки 2026» состоится в воскресенье, 24 мая, в 17:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

На шоу талантов участницы покажут свои творческие номера и поборются за места в тройке лидеров, которые и представят на финальном шоу «Мисс и Миссис Великие Луки 2026» свои номера от каждой категории участниц.

Напомним, большой финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» пройдет 30 мая в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Мероприятие планируется в формате шоу с гала-ужином. В финал фестиваля «Мисс и Миссис Великие Луки-2026» вышли 19 женщин.

Ведущей фестиваля красоты в Великих Луках станет действующая Миссис Россия.

