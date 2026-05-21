Лучшим молодым сотрудником УИС Псковской области стала служащая из СИЗО-2 города Великие Луки

Состоялся I этап Всероссийского конкурса на звание «Лучший молодой сотрудник уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» в УФСИН России по Псковской области. Участие в нем приняли восемь сотрудников учреждений регионального пенитенциарного ведомства в возрасте от 21 до 35 лет. Лучшим молодым сотрудником УИС Псковской области стала Анастасия Халина из СИЗО-2 города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В программу конкурса были включены три основных испытания. Участники подготовили видеоматериалы на тему «Я – сотрудник УИС!», отражающие убеждения и увлечения конкурсантов, мотивацию в службе и жизненное кредо.



Следующий этап конкурса – решение комплекса тестовых заданий, включающие в себя вопросы на знание географии, истории, обществознания, кибербезопасности, а также вопросы по профессиональной подготовке.

Заключительным этапом конкурса стала подготовка докладов на предложенные темы, среди которых «Роль молодежи в создании образа будущего России», «Реализация национальных идей в сфере молодежной политики», «Сохранение исторической памяти об УИС, о Великой Отечественной войне» и другие темы.



Оценивала работу конкурсантов судейская коллегия, в состав которой вошли заместитель начальника УФСИН Денис Красносельский, начальник отдела кадров Александр Бушуев, старший инспектор отделения организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества Валерия Рыбанова, председатель ветеранской организации УФСИН Владимир Михайлов, а также представитель регионального отделения банка ПСБ Илона Игнатьева.

По результатам конкурса членами жюри были определены призеры и победитель. Третье место занял начальник дневной смены СИЗО-1 Александр Васильев, второе место присуждено инспектору группы организации трудовой деятельности и воспитательной работы ИЦ-1 Татьяне Ивановой. Победителем объявлена старший юрисконсульт юридической группы СИЗО-2 Анастасия Халина.

Именно ей предстоит выступить во втором этапе конкурса, который состоится в рамках Всероссийского форума молодых специалистов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации «Лидер – 2026».