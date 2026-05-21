В городе Дно прошли учения по локализации и ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов

Комплексные учения по подтверждению готовности ОАО «РЖД» к действиям по локализации и ликвидации розливов нефти и нефтепродуктов прошли сегодня, 21 мая, в городе Дно, где сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области продемонстрировали высокий уровень подготовки на случай чрезвычайной ситуации, сообщили в ведомстве.

Фотографии: Главное управление МЧС России по Псковской области

Согласно легенде, в результате обильных осадков под основанием резервуара произошла просадка грунта. Информация об условном разливе нефти была доведена начальником базы до руководства органов управления и сил объектового звена РСЧС ОАО «РЖД», службы ЕДДС, территориальных органов Росприроднадзора и Ростехнадзора и иных служб и организаций согласно схеме оповещения.

На место происшествия незамедлительно прибыли нештатно-аварийные бригады объекта, пожарный поезд, пожарные подразделения, специалисты профессионального аварийно-спасательного формирования (ПАСФ) ООО «СМАРП» и другие заинтересованные службы.
 

 


Всего к ликвидации привлекались 56 человек. В результате работ условный разлив нефтепродуктов локализован и ликвидирован. Был продемонстрирован высокий уровень подготовки персонала объекта, взаимодействия и работу органов КЧС и ОПБ организаций, управление силами и средствами

