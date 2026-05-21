18 проектов псковских ТОСов выиграли президентские гранты: как развивать успех — обсудили в ОАТОС

В ходе расширенного заседания президиума Общенациональной ассамблеи развития территорий и местного самоуправления (ОАТОС) под председательством Виктора Кидяева подведен итог работы за предыдущий год и наметили планы на ближайшую перспективу. Об этом сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в Мах.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Мах

Парламентарий присоединился к работе по видеосвязи: «Особенно приятно было обратиться к коллегам со всей страны в день их профессионального праздника – Территориального общественного самоуправления и сельского старосты».

Говоря про итоги, Александр Козловский отметил, что коллеги в регионах с энтузиазмом организовывают гуманитарную работу и благоустройство, обратную связь власти и жителей, работу с молодежью и помощь старшему поколению. Однако важнейшей частью остается проектная деятельность, участие в грантовых конкурсах, привлечение средств под конкретные проекты для позитивных перемен на своих территориях.

«И особая гордость – наши ТОСовцы регулярно становятся победителями президентских грантовых конкурсов. Например, по итогам Первого конкурса Фонда президентских грантов в 2026 году среди победителей – 18 проектов ТОСов из разных регионов страны», – подчеркнул депутат.

Общий объем грантового финансирования ТОСовских проектов-победителей составил 15,2 миллиона рублей. Недавно были объявлены результаты второго конкурса президентского фонда культурных инициатив – 6,27 миллионов рублей поделили семь ТОСов и одна ассоциация развития ТОС.

«Очевидно, что нам нужно провести системный анализ грантовой работы на федеральном и региональном уровнях и понять, какие проекты и направления чаще всего становятся победителями, и обменяться опытом», – отметил парламентарий.

В качестве площадки для обмена информацией с целью продвижения удачных проектов он предложил сделать сайт и информационные каналы ОАТОС источником публикации сведений о ходе реализации проектов, получивших федеральные гранты. На этих ресурсах также можно делать ежемесячный дайджест новостей федеральных грантовых проектов, популяризирую темы, идеи и их решения.

«Уверен, что это даст новый импульс для вовлечения жителей в ТОСовскую работу, для подготовки новых проектных идей, для тиражирования проектных моделей на местах», – сказал Александр Козловский.

Также в ходе выступления депутат поблагодарил за сотрудничество с ТОСовским движением партию «Единая Россия». По его словам, многие грантовые практики и проекты начинались в сотрудничестве с местными ячейками партии, обсуждения велись на базе штабов общественной поддержки с муниципальными и региональными депутатами.

«Желаю всем представителям ТОСовского движения, сельским старостам, активистам и общественникам крепкого здоровья, энергии, новых побед и уверенности в своих силах. Пусть каждая инициатива получает поддержку, проекты успешно реализуются, а рядом всегда будут единомышленники, готовые вместе работать на благо родной территории. Благополучия вашим семьям, мира, добра и дальнейших успехов в таком важном и нужном деле!», – резюмировал Александр Козловский.

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

