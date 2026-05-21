В Пскове обсудили взгляд школьников на выборы и интеллектуальную собственность в электоральном поле

На площадке IV Форума территориальных избирательных комиссий завершился первый день. Организаторы и участники назвали его ярким, насыщенным и живым. Встреча объединила представителей ТИК со всего региона для обсуждения актуальных вопросов избирательного процесса и обмена опытом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном избиркоме.

Одним из событий дня стала площадка «Эрудиты выборов» — интеллектуальная игра «Кворум». Участники продемонстрировали знания в области избирательного права. Позже участники встречи обсудили итоги социологического исследования, проведенного Избирательной комиссией Псковской области. Эксперты представили анализ мнений школьников о выборах — взгляд молодежи оказался особенно интересным.

В программе первого дня также были рассмотрены ключевые изменения в избирательном законодательстве. Отдельное внимание уделили тонкостям интеллектуальной собственности в электоральном пространстве.

«Но главное — это живое общение, обмен мнениями и настоящие дискуссии. Такие встречи вдохновляют и дают новые идеи для работы», — подчеркнули в избиркоме.

Напомним, программа IV Форума территориальных избирательных комиссий рассчитана на два дня: 21 и 22 мая, основной темой станет межрегиональный опыт организации выборов. Участники встречи планируют обсудить ряд актуальных вопросов организации и проведения избирательных кампаний в Единый день голосования 2026 года, обмена опытом, а также наладить горизонтальные связи между членами избирательных комиссий.