 
Общество

Любовь Трифонова: ТОСовцы — это наша правая рука

Количество проектов территориального общественного самоуправления в Новоржевском муниципальном округе продолжает расти, а сами ТОСы стали частью жизни муниципалитета. Об этом сообщила глава Любовь Трифонова во время празднования Дня территориального общественного самоуправления в Новоржеве в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«ТОСовское движение на территории Новоржевского муниципального округа активно развивается. Причём развивается неформально. Это часть нашей жизни, это часть жизни нашего муниципалитета», — сказала глава округа.

Она подчеркнула, что благодаря работе ТОСов в округе появляются новые благоустроенные площадки, производится ремонт учреждения культуры, приводятся в порядок памятники и воинские захоронения, а также проводятся общественных мероприятия.

«Даже сегодняшнее мероприятие, которое проходит здесь, в нашем Летнем парке, не обошлось без участия самих территориальных общественных самоуправлений. Поэтому ТОСовцы — это наша правая рука, это наша помощь, благодаря которой развивается наша территория, а значит, развивается наш Новоржевский муниципальный округ», — заявила Любовь Трифонова.

Глава округа также поблагодарила участников территориального общественного самоуправления и гостей праздника. «Представители муниципалитетов смогут применить опыт Новоржевского округа при реализации собственных инициативных проектов», - заключила она.

