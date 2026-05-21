Любовь Трифонова: ТОСовцы — это наша правая рука

Количество проектов территориального общественного самоуправления в Новоржевском муниципальном округе продолжает расти, а сами ТОСы стали частью жизни муниципалитета. Об этом сообщила глава Любовь Трифонова во время празднования Дня территориального общественного самоуправления в Новоржеве в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Она подчеркнула, что благодаря работе ТОСов в округе появляются новые благоустроенные площадки, производится ремонт учреждения культуры, приводятся в порядок памятники и воинские захоронения, а также проводятся общественных мероприятия.
Глава округа также поблагодарила участников территориального общественного самоуправления и гостей праздника. «Представители муниципалитетов смогут применить опыт Новоржевского округа при реализации собственных инициативных проектов», - заключила она.