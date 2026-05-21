 
Общество

В Великих Луках гадалка обманула семью пропавшего на СВО бойца почти на миллион рублей

Прокуратура города Великих Лук признала законным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, представлявшейся ясновидящей. Мошенница убедила местного жителя, чей родственник пропал без вести в зоне специальной военной операции, провести серию платных «обрядов», в результате чего потерпевший лишился 932 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Как установлено следствием, аферистка действовала по отработанной схеме, играя на горе и отчаянии людей. Первоначально она убедила великолучанина, что к ней явилось видение о необходимости спасти его отца, и потребовала деньги за проведение обряда.

Узнав о том, что у потерпевшего есть родственник, который пропал без вести на СВО, сообщила о видении, в котором приходил к ней его брат. Убитый горем потерпевший, хватаясь за любую информацию о родном брате, согласился на проведение обряда для связи с пропавшим родственником. Он снял денежные средства, купил два мобильных телефона и передал аферистке. 

Деньги тратились на свечи и «работу с высшими силами». При проведении обряда «налаживалась» связь с братом, «сжигались» деньги, появлялись надписи о необходимости спасения его отца, поступившие якобы от пропавшего брата. Чтобы побольше завладеть денежными средствами «ясновидящая» сообщала, что обряды не прошли и нужно повторить их снова. За все проведенные обряды потерпевший лишился 932 000 рублей.

Прокуратурой города изучено постановление о возбуждении уголовного дела, вынесенное следственным органом по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). Решение признано законным и обоснованным.

