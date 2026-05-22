Всероссийский день бассейновой индустрии отмечается сегодня

Бассейновая индустрия – молодая и динамично развивающаяся отрасль российской экономики.

Бассейнов в стране должно быть много. Больших и не очень, круглогодичных и сезонных – самых разных. Ведь плаванье – одно из самых полезных для здоровья спортивных занятий, а бассейн – непременный атрибут не только здорового образа жизни, но и загородного отдыха. Он служит для поддержания тела в тонусе, обучения плаванию детей, ежедневных утренних заплывов. Бассейн – это здоровье для всей семьи.

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, кто такую возможность людям предоставляет: работники бассейновой индустрии.

По инициативе производителя композитных бассейнов, компании FRANMER, и при поддержке Межрегионального профсоюза работников бассейновой промышленности и Союза профсоюзов России такой день было решено отмечать ежегодно 22 мая.

Праздник призван не только сплотить работников отрасли, но и привлечь внимание клиентов: близится начало лета, в разгаре подготовка к летнему сезону, и это самое время для начала строительства бассейнов.

И пусть пока праздник носит неофициальный характер, но он объединяет любящих свое дело специалистов, которые работают для людей, пишет calend.ru.