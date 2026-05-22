Более 34 млн рублей направили на модернизацию и благоустройство в Пушкинских Горах

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в Пушкиногорский округ 21 мая осмотрел социальные и культурные объекты, а также общественные пространства, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В рабочей поездке губернатора принимали участие депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, участник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», помощник губернатора Псковской области Михаил Каратыш, врио министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области Ксения Григорьева. Встречала делегацию глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова.

Первым объектом посещения стала Пушкиногорская центральная районная библиотека. Библиотека занимает помещения на первом и втором этажах здания. Книжный фонд библиотеки составляет 131 540 экземпляров, число пользователей достигает 2 760 человек. В 2025 году библиотека зафиксировала 30 149 посещений, что на 13% превышает показатель 2024 года.

В 2024 году проектный офис министерства культуры Псковской области разработал дизайн-проект капитального ремонта. На его основе за счет средств областного бюджета в размере 524,7 тысячи рублей администрация Пушкиногорского округа заказала разработку проектно-сметной документации. Общая стоимость капитального ремонта помещений 1-го и 2-го этажей здания библиотеки составляет 27 360 тысяч рублей. Проект предусматривает ремонт фойе, лестничной клетки и вспомогательных помещений, монтаж подъемника для маломобильных групп населения, установку системы пожарной сигнализации, монтаж внутренних сетей канализации, водоснабжения и отопления, монтаж электрооборудования и освещения, а также отделку помещений.

Далее губернатор посетил Пушкиногорскую школу искусств имени С.С. Гейченко. Работы по капитальному ремонту учреждения и закупке оборудования реализовали в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Объем финансирования составил 58 927,1 тысячи рублей. Подрядчики выполнили фасадные и внутренние отделочные работы, заменили инженерные системы отопления, водоснабжения, водоотведения и электропроводку, а также закупили оборудование для оснащения школы. В учреждении создали большой концертный зал со сценой, хореографический класс и кабинеты для индивидуальных занятий музыкой. Объект приняли 9 февраля в этом году. После завершения капитального ремонта помещений районной библиотеки, которая располагается в том же здании на 1 и 2 этажах, здание введут в эксплуатацию.

Следующим объектом посещения стал Культурно-досуговый центр. Губернатор осмотрел ход капитального ремонта здания. Директор КДЦ Наталья Юркив доложила о ходе работ. Она отметила: «На данный момент досуговый центр находится в капитальном ремонте. Дом культуры ремонта не видел с 1949 года постройки, конечно, были косметические какие-то ремонты, смена крыши, мелкие работы по усовершенствованию здания, но такого глобального серьёзного ремонта, конечно, не было никогда. Ремонт у нас начался в апреле 2024-го».

Наталья Юркив также рассказала о работе учреждения с посетителями и творческими коллективами во время ремонта: «В нашем культурно-досуговом центре концертный зал на 150 мест. Помимо этого, у нас есть любительские досуговые объединения, которые объединяют детей разного возраста — от детсадовского до окончания школы, а также взрослых солистов, которые любят творчество. У нас есть народный ансамбль «Рябинушка», детское любительское объединение и арт-медиастудия «Золотая Рыбка». Несмотря на то, что мы уже два года находимся в ремонте, мы не потеряли ни наших деток, ни наших участников наших любительских объединений».

Она добавила: «Приобретено очень дорогостоящее и очень качественное звуковое, световое мультимедиаоборудование. Оно всё новое и по оценке специалистов не уступает оборудованию самых крупных концертных залов Санкт-Петербурга и некоторых площадок».

По словам директора, ремонт планируют завершить летом: «Мы надеемся, что наш ремонт закончится уже этим летом. Мы обязательно восстановим наш кинозал, поскольку он работал до начала ремонта и его ждут жители. Сейчас мы в основном работаем на уличных площадках, а крупные мероприятия проводим в научно-культурном центре, где собираем зал до 500 человек. Красногорцы любят нашу работу и с удовольствием участвуют в наших концертах и коллективах»

Ремонт учреждения выполняют в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Общий объем финансирования составляет 128 042,7 тысячи рублей. Подрядчики завершили фасадные работы, монтаж оконных блоков и замену систем отопления, водоснабжения и водоотведения. Сейчас они завершают внутреннюю отделку и выполняют монтаж электропроводки для светового и звукового оборудования малой и большой сцены. В рамках проекта учреждение также получило оборудование на сумму 34 246,84 тысячи рублей.

Завершающим объектом стал парк на улице Садовой в рабочем поселке Пушкинские Горы. Благоустройство территории провели в 2025–2026 годах. В прошлом году работы выполнили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В текущем году финансирование обеспечила субсидия из бюджета Псковской области на благоустройство мест массового отдыха населения, создание новых парков и установку въездных стел.

В 2025 году администрация заключила муниципальный контракт с ИП А.В. Яковлевым. Подрядчик выполнил устройство тротуара из брусчатки, монтаж бортового камня, устройство лестницы с ограждением и поручнями, установку малых архитектурных форм, включая скамейки, урны и информационный щит. Работы завершили в установленный срок до 1 июля прошлого года.

В 2026 году Пушкиногорский муниципальный округ получил субсидию в размере 400 тысяч рублей за активное участие в онлайн-голосовании по выбору объектов благоустройства. С учетом софинансирования из бюджета округа в размере 21,05 тысячи рублей общий объем средств составил 421,05 тысячи рублей. Администрация направила эти средства на организацию освещения парка на улице Садовой.

Проекты по развитию социальной, культурной и общественной инфраструктуры в Пушкиногорском округе находятся на завершающей стадии реализации.