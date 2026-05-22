Психолог рассказала, как справиться с волнением на ЕГЭ

Школьникам в случае волнения на Едином государственном экзамене следует смотреть в окно в течение нескольких секунд, переключиться на приятные воспоминания и использовать техники релаксации, рассказала медицинский психолог центра психолого-педагогической помощи в педиатрии НМИЦ здоровья детей Минздрава России Ольга Егоренкова.

«При ощущении волнения во время экзамена применяйте следующие техники саморегуляции: на несколько секунд посмотрите в окно, дышите медленно и ровно, либо переключитесь на одну-три минуты на приятные воспоминания, воссоздайте мысленно тот образ или ситуацию, которая может успокоить», - сказала Егоренкова.

Она отметила, что также стоит заранее овладеть простыми техниками релаксации, которые можно будет использовать до начала и непосредственно перед экзаменом. Эксперт рекомендовала школьникам делать упражнение «Дыхание квадратом»: вдох на четыре счета - задержка на четыре счета, выдох на четыре счета - задержка на четыре счета. Его нужно повторить три-четыре раза.

«Настроиться на положительные эмоции помогает доброжелательный внутренний диалог и концентрация на ближайшем выполнимом действии. Вместо мыслей о возможной неудаче полезно напоминать себе, что нужно последовательно выполнять задания, начиная с наиболее понятных», - сказала Егоренкова.

По словам психолога, дополнительную уверенность придают воспоминания о собственном успешном опыте преодоления трудных ситуаций, пишет РИА Новости.

