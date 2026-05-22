Хантавирус не способен вызвать ничего похожего на COVID-19 - ученые

Хантавирус Андес не сопоставим с вирусом COVID-19 по степени заразности, поэтому не способен вызвать похожей пандемии. Об этом заявил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

В начале апреля хантавирус Андес был выявлен на лайнере MV Hondius у восьми человек. 12 мая ВОЗ сообщала об 11 случаях заражения хантавирусом на борту, позднее оценка была снижена до 10 случаев. Трое человек умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга. Согласно заявлению эксперта ВОЗ Анаис Леган, главной мерой противодействия хантавирусам на текущий момент остается своевременная медицинская помощь.

«Ничего похожего на COVID-19 данный вирус (хантавирус - прим. ТАСС) вызвать не может, потому что степень его передачи между людьми на порядки меньше, - сказал собеседник агентства. - Слава Богу, все противоэпидемиологические службы сработали очень хорошо. Хотя, честно говоря, могли сработать лучше в том плане, что не надо было по миру тех людей, которые контактные были на этом теплоходе, высаживать в различных частях земного шара, а потом в течение 42 дней наблюдать за ними».

Говоря о хантавирусе, Гинцбург напомнил, что всего в мире порядка 50 видов этой инфекции. Некоторые из них давно известны в России. «Люди во многих регионах эндемичны, болеют, потому что это переносится мышами, грызунами, и каждый год фиксируется несколько тысяч таких заболеваний, летальность составляет порядка 10%. Здесь никакой новизны нет с этой инфекцией», - подчеркнул академик.

Хантавирусы - семейство вирусов, которые поражают в основном мелких млекопитающих, но могут передаваться и человеку. В тяжелых случаях поражению подвергаются легкие заразившихся, у них развиваются сердечная недостаточность и геморрагическая лихорадка, пишет ТАСС.