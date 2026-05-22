 
Общество

289 млн рублей потратили псковичи на услуги парикмахеров в начале 2026 года

Объем оказанных парикмахерских и косметических услуг за январь-март 2026 года в Псковской области составил 289 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

Изображение: Псковстат

«Весна — пора расцвета, время обновления и преображения. Изменить имидж, выглядеть свежо и молодо помогают настоящие эксперты в области красоты — парикмахерские и косметические салоны. В Псковской области объем оказанных парикмахерских и косметических услуг за январь-март 2026 года составил 289 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — на 2,3% больше в сопоставимых ценах», - отметили в Псковстате.

Услуги красоты по итогам первых трех месяцев 2026 года оказались на втором месте по популярности среди других видов бытового сервиса. Их доля в структуре объема бытовых услуг в нашей области составила 18,8%.

