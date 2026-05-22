В Псковской области предлагаемая зарплата в сфере управления персоналом выросла на 82%



В преддверии Дня кадровика, который отмечается 24 мая, платформа онлайн-рекрутинга hh.ru подвела итоги динамики рынка труда для специалистов в сфере управления персоналом в Псковской области. Аналитики платформы пришли к выводу, что в Псковской области за четыре года предлагаемая зарплата в сфере управления персоналом выросла на 82%, а цифровая трансформация профессии ускорилась в разы.

По данным hh.ru, за четыре года медиана предлагаемой заработной платы в региональных вакансиях сферы управления персоналом выросла с 30 000 рублей до 54 600 рублей. Наиболее существенный рост продемонстрировали менеджеры и специалисты кадровых служб. Четыре года назад специалисты по подбору персонала могли рассчитывать на медианный доход в 35 тысяч рублей (зарплатная вилка: от 21,5 до 59 тысячи рублей), а по итогам апреля 2026 года медиана специалистов сферы составила 70 тысяч рублей (зарплатная вилка: от 50 до 200 тысяч рублей). Значительный рост зарплатных предложений наблюдается у специалистов по кадрам: с 30 тысяч рублей (зарплатная вилка: от 14 до 65 тысячи рублей) в 2022 году до 46 тысяч рублей (зарплатная вилка: от 35 до 70 тысяч рублей) на текущий момент.

Кроме того, предлагаемые зарплатные медианы менеджеров по персоналу выросли за четыре года с 40 тысяч рублей (зарплатная вилка: от 30 до 50 тысяч рублей) до 55 тысяч рублей (зарплатная вилка: от 40 до 80 тысяч рублей).

Цифровые навыки в топе

Важно отметить, что значительно изменился и портрет востребованного специалиста сферы управления персоналом. Анализ навыков в вакансиях за четыре года показывает четкий тренд на автоматизацию, работу с данными и кадровый электронный документооборот. Если ранее основу профессии составляли классические функции (подбор персонала, кадровое делопроизводство, 1С: ЗУП, знание трудового кодекса), то сегодняшний специалист в Псковской области обязан владеть инструментами аналитики и современными кадровыми сервисами для автоматизации найма.

HR-аналитика вышла на передний план, став одним из самых быстрорастущих требований: количество вакансий, содержащих упоминание этого навыка, увеличилось за четыре года в 11 раз. В перечне обязательных цифровых компетенций укрепилось упоминание Битрикс24 (рост в 3,5 раза). Также появились упоминания об умении работать со специализированными сервисами по автоматизации найма, такими как Skillaz и Talantix, — в 2022 году такие требования не упоминались в вакансиях вообще.

Запрос на знание КЭДО (кадрового электронного документооборота) в 2026 году встречается в каждой десятой вакансии, тогда как четыре года назад это требование было единичным. Кроме того, управленческий контур сместился в сторону управления эффективностью (рост упоминаний в вакансиях за 4 года на 68%) и тайм-менеджмента (рост в 2,2 раза).