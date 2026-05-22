Большинство компаний связывает благополучие персонала со стабильностью бизнеса — опрос

85% компаний считают тему благополучия персонала актуальной и влияющей на стабильность бизнеса, рассказали аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и мобильного приложения для домашних тренировок без дополнительного оборудования FitStars.

Еще 37% уже вкладывают средства в well-being (программы благополучия сотрудников), а треть опрошенных готова направлять на это от 5% до 20% фонда оплаты труда на поддержку работников.

Совместное исследование hh.ru и FitStars свидетельствует, что российские работодатели всё больше осознают связь между заботой о сотрудниках и стабильностью бизнеса. В ходе исследования выяснилось, что абсолютное большинство работодателей позитивно оценивают роль программы благополучия сотрудников. 44,7% респондентов назвали тему критически важной для бизнеса сегодня, ещё 39,8% — скорее важной. Таким образом, 85% работодателей признают, что благополучие сотрудников напрямую влияет на успех компании.

Показательно, что 82,5% опрошенных уверены: компании должны инвестировать в здоровье и благополучие персонала, а ещё 16,5% ответили «скорее да». Суммарно это 99% — почти единодушное согласие с необходимостью таких вложений. При этом на практике 36,9% работодателей уже инвестируют в well-being, а 13,6% планируют начать в ближайшее время. Только 2,9% заявили, что не готовы выделять средства на это направление.

Говоря о конкретных цифрах, 19% компаний готовы направлять на программы благополучия сотрудников инициативы до 5% фонда оплаты труда (ФОТ), 9% — от 6 до 10%, а 3% — более 11% ФОТ. Ещё 15% используют безбюджетные практики, например внутренние «челленджи» или активность сотрудников. Примечательно, что 54% затруднились с ответом. Это говорит о том, что многим бизнесам предстоит сформировать понятную управленческую модель и методику расчёта бюджета на здоровье команды.

Регулярность мероприятий также растёт. Так, 10% компаний проводят well-being-активности еженедельно или ежемесячно, 29% — несколько раз в год. То есть 39% работодателей уже включили заботу о благополучии в свою HR-практику с той или иной периодичностью. Эффективность текущих программ респонденты оценили в среднем на 2,64 балла из 5, при этом 27% поставили инициативам высокие оценки 4 или 5. Это значит, что каждый четвёртый работодатель видит реальную отдачу от своих вложений.

Среди ключевых показателей, которые компании отслеживают для оценки эффекта от программы благополучия сотрудников, лидируют текучесть кадров (50%) и вовлечённость сотрудников (47%). Четверть опрошенных смотрит на производительность труда, а 22% анализируют уровень выгорания. Такой подход подтверждает, что бизнес воспринимает здоровье персонала не как социальный бонус, а как инструмент повышения устойчивости компании.

«Работодателям важно уходить от восприятия корпоративного здоровья как дополнительного бонуса. Это инструмент, который помогает поддерживать энергию сотрудников, снижать риск усталости и работать с вовлеченностью. Физическая активность — один из самых понятных форматов: она не заменяет ДМС или психологическую поддержку, но может стать регулярной базой заботы о команде», — комментирует руководитель B2B-направления FitStars Илья Лашковский.

«Мы видим позитивный сдвиг в восприятии well-being. Если ещё пару лет назад многие воспринимали спортзалы и йогу как факультатив, то сегодня 85% компаний осознанно говорят о важности этой темы. И, что особенно ценно, почти половина уже готова закладывать конкретные проценты от ФОТ на такие программы. Это говорит о взрослении рынка: работодатели начинают измерять эффективность через бизнес-метрики — текучесть, вовлечённость, производительность. Наша рекомендация — переходить от разовых акций к системным решениям, которые можно масштабировать. Даже небольшие, но регулярные инвестиции в здоровье сотрудников окупаются стабильностью команды и снижением риска выгорания», — резюмировала директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.