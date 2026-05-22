 
Общество

Псковские юристы обучили соцкоординаторов фонда «Защитники Отечества» приемам психологической разгрузки

Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России» в рамках проекта «Помогаем вместе», поддержанного Фондом президентских грантов, организовало и провело специальный практикум для социальных координаторов филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», сообщили Псковской Ленте Новостей в отделении.

Фото: Псковское региональное отделение «Ассоциации юристов России»

Как рассказали в отделении, ключевой темой встречи стала не юридическая практика, а эмоциональная устойчивость специалистов, ежедневно сталкивающихся с болью и запросами участников СВО и их семей.

Мероприятие было нацелено на решение проблем профессионального выгорания и эмоционального перенапряжения. Социальные координаторы работают на передовой помощи: они оформляют документы, решают бюрократические вопросы, но при этом постоянно пропускают через себя чужие трагедии и тревоги.

 

В рамках практикума эксперты и приглашенные психологи сосредоточились на трех ключевых блоках:

  • Психологическая разгрузка: участники освоили быстрые техники снятия стрессового напряжения, применимые непосредственно в течение рабочего дня.
  • Навыки поддержки друг друга: особое внимание уделили построению здоровой коммуникации внутри коллектива, умению распознавать состояние коллеги и своевременно оказывать ему эмоциональную поддержку без риска собственного истощения.
  • Восстановление внутреннего баланса: специалистам показали методы самодиагностики эмоционального состояния и практики, позволяющие возвращать душевное равновесие после тяжелых разговоров.
«Помогать по юридическим вопросам — наша прямая задача, при этом мы понимаем, что фундаментом качественной правовой помощи является состояние самого консультанта. Искренняя поддержка друг друга и умение вовремя “перезагрузиться” — это не роскошь, а обязательный навык для тех, кто ежедневно работает с ветеранами боевых действий и семьями погибших», — отметила исполнительный директор псковского отделения ассоциации Неля Лебедева.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева поблагодарила организаторов за внимание к внутреннему климату команды. Полученные навыки планируется внедрить в регулярную практику для сохранения высокого качества оказываемой помощи и предотвращения текучести кадров.

Псковское отделение «Ассоциации юристов России» будет продолжать цикл подобных поддерживающих встреч, сочетая профессиональную правовую школу с заботой о ментальном здоровье тех, кто эту помощь оказывает.

