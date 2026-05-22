 
Общество

Молодые псковичи украли из магазина велосипедные аксессуары

В Пскове сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали двух подозреваемых в краже из магазина на улице Труда, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Инцидент произошёл 21 мая около 23.00. Персонал торговой точки активировал кнопку тревожной сигнализации, заметив подозрительное поведение посетителей. Получив сигнал, наряд вневедомственной охраны Росгвардии оперативно прибыл на место и задержал 18‑летнюю девушку и 20‑летнего молодого человека.

По предварительным данным, они украли два велосипедных сидения, два велосипедных звонка, два велосипедных держателя для телефона и насос.

Ущерб составил 5 129 рублей.

В настоящий момент по факту кражи проводится проверка.

