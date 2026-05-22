Омбудсмен и руководитель СУ СК обсудили соблюдение прав псковичей при расследовании уголовных дел

Руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Пётр Крупеня и псковский уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов обсудили результаты ежегодного доклада о соблюдении прав и свобод граждан в регионе в части, относящейся к компетенции следственных органов, а также вопросы защиты прав граждан, в том числе при расследовании уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Фотографии уполномоченного по правам человека в Псковской области

Важное место в беседе было уделено взаимодействию по вопросам защиты и восстановления прав участников СВО и членов их семей. Такая практика уже существует и вполне эффективна, заметил Дмитрий Шахов. Это создаёт у членов семей уверенность, что сотрудники следственных органов внимательно относятся к обращениям о судьбах их родных и близких или преступных посягательствах, и принимают все возможные меры, направленные на обеспечение прав таких граждан, подчеркнул уполномоченный по правам человека в Псковской области.

Дмитрий Шахов представил руководителю следственного органа ежегодный доклад уполномоченного по правам человека и рассказал об основных показателях мониторинга соблюдения прав жителей Псковской области в 2025. Как отметил псковский омбудсмен, большинство жителей региона в 2025 году волновали вопросы обеспечения личных и социальных прав.

Дмитрий Шахов обратил внимание, что за несколько лет мониторинга соблюдения прав граждан правоохранительными органами, обоснованные жалобы на псковские подразделения Следственного комитета России практически отсутствуют. В отдельных случаях должностные лица областного управления оперативно реагируют на ошибки своих коллег на местах, что приводит к быстрому восстановлению нарушенных прав, и производство расследования уголовного дела идёт с неукоснительным соблюдением принципов законности и справедливости. Особенно это необходимо, когда следственные органы восстанавливают права членов семей – участников СВО, отметил псковский омбудсмен.

«Благодаря заключенному соглашению между следственным управлением СК РФ и уполномоченным по правам человека в Псковской области повышается эффективность нашего взаимодействия, направленного на обеспечение прав граждан в уголовном процессе, поэтому благодарю руководство и всех сотрудников следственного управления за совместную работу по защите и восстановлению прав граждан, особенно тех, кто пострадал от преступлений», - отметил Дмитрий Шахов.

Обсуждая тему уголовных дел, вызвавших широкий общественный резонанс, руководитель следственного управления Пётр Крупеня, комментируя слова регионального омбудсмена, заверил, что следственные органы всегда стараются объективно и непредвзято расследовать каждое уголовное дело, особенно досконально исследовать все обстоятельства перед принятием решения о возбуждении уголовного дела. Неукоснительное соблюдения принципа равенства всех перед законом гарантирует законность и справедливость в деятельности следователя при расследовании уголовных дел, особенно вызвавших широкий общественный резонанс. Сейчас в производстве следственного управления есть несколько таких дел, связанных с различными злоупотреблениями чиновников и депутатов разных уровней, все эти дела находятся на особом контроле и обязательно дойдут до суда, чтобы виновные в нарушении прав жителей понесли заслуженное наказание, сказал Пётр Крупеня.

В настоящий момент, в период летних каникул, по мнению руководителя следственного управления, надо всем обратить повышенное внимание на оборудование мест купания в регионе и взять под особый контроль детей, чтобы не повторилась трагедия, как в Палкинском районе, сказал Пётр Крупеня. Нужна постоянная кампания, в том числе на теле- радиоэфирах, нужны встречи в образовательных организациях по разъяснению как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых, которые должны быть ответственны за судьбы подрастающего поколения.

В завершение встречи Дмитрий Шахов проинформировал, что в начале июля 2026 года планируется к проведению в Пскове координационный совет уполномоченных по правам человека в СЗФО, который будет посвящен защите права на историческую память, в том числе защите исторической правды о событиях и участниках великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Как отметил псковский омбудсмен, было бы правильным, если бы представители следственного управления выступили на этом мероприятии и рассказали о деятельности СУ СК РФ по расследованию фактов геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также противодействие реабилитации нацизма на современном развитии общества.