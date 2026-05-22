Сотрудники псковского ОМОН прошли испытания на право ношения знака отличия

Сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» управления Росгвардии по Псковской области прошли испытания на право ношения официального геральдического знака — знака отличия спецподразделений территориального органа Росгвардии, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

Как рассказали в управлении, ношение знака отличия - это показатель, характеризующий профессиональный уровень сотрудника, а также стимул, повышающий ответственность за уровень его подготовки и качество выполнения служебно‑боевых задач.

Испытания проходили по трём направлениям: физическая подготовка, боевые приёмы борьбы и огневая подготовка.

 

В ходе сдачи нормативов по физической подготовке спецназовцы выполнили 20 подтягиваний, жим штанги — 10 раз, становую тягу — 10 раз, специальное комбинированное упражнение — 70 раз, бег на 400 метров.

Проверка навыков по огневой подготовке включала выполнение нормативов из пистолета по неподвижной цели после передвижения с расстояния 25 метров и из автомата из‑за укрытия, со сменой удержания оружия и уровня изготовки, с расстояния 50 метров, в ограниченное время.

