Порховский работодатель заплатит несвоевременно уволенной сотруднице более 150 тысяч рублей

Порховский районный суд возложил на работодателя обязанность по выплате местной жительнице положенных денежных средств и компенсации морального вреда за допущенные нарушения ее прав как работника, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

В период с 13 сентября по 6 апреля работодатель, несмотря на наличие заявления работника об увольнении по собственному желанию, не принял мер к расторжению трудового договора и не выдал трудовую книжку, а также нарушил обязанности по выплате причитающихся денежных средств за периоды временной нетрудоспособности и неиспользованные дни отпуска. Ввиду длительного бездействия работодателя местная жительница находилась в вынужденном прогуле.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора Порховского района в декабре с исковым заявлением в интересах местной жительницы о взыскании с организации в пользу женщины пособий по временной нетрудоспособности, компенсации за вынужденный прогул в период с сентября по апрель 2026 года, компенсации за неиспользованные дни отпуска, а также компенсации морального вреда, на общую сумму свыше 150 000 рублей.

Решением Порховского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение в законную силу пока не вступило.