Жителя Пушкинских Гор оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранца

Суд назначил штраф жителю Пушкинских Гор за фиктивную постановку на учет гражданина Узбекистана, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что мужчина обратился в МФЦ по Псковской области, где путем подачи уведомления о прибытии иностранного гражданина представил заведомо недостоверные сведения о месте его пребывания, указав адрес принадлежащей ему квартиры, без намерения предоставить гражданину Республики Узбекистан это жилое помещение для проживания. Иностранный гражданин в свою очередь не имел намерения проживать в указанной квартире.

Подсудимый вину свою полностью признал, раскаялся в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.