 
Общество

Колледж ПсковГУ прошел госаккредитацию по специальности «Электроснабжение (по отраслям)»

Колледж Псковского государственного университета успешно прошел государственную аккредитацию по специальности 13.02.07 «Электроснабжение (по отраслям)». Это результат совместной работы преподавателей и сотрудников колледжа, а также ответственного отношения к учебе студентов, сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба Псковского государственного университета

«Аккредитация подтверждает, что мы движемся в правильном направлении: готовим востребованных специалистов, которые нужны экономике региона. Самое главное преимущество для наших ребят в том, что теперь они будут получать дипломы государственного образца», — комментирует директор колледжа ПсковГУ Мария Павлова.

Благодаря аккредитации специальность «Электроснабжение» укрепляет позиции колледжа ПсковГУ как одного из ведущих центров подготовки технических специалистов в Псковской области, заключили в вузе. 

