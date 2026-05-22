Нутрициолог рассказала, как правильно пить воду в жару

Тренер и нутрициолог Ольга Яблокова рассказала, что в жару стоит пить воду дозированно, сокращая потребление к вечеру.

«В жару лучше не выпивать много воды разом, а распределять ее равномерно в течение дня. Основную часть жидкости следует выпивать в первую половину дня, а вечером пить меньше, чтобы не создавать лишнюю нагрузку перед сном. Особенно важно не налегать на воду на ночь, если и так имеется склонность к утренней отечности», — сказала диетолог.

Она также отметила, что во время жаркой погоды стоит больше двигаться и исключить из рациона вредную, соленую и сладкую пищу, пишут «РИА Новости».