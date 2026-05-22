Врач назвала оптимальную температуру работы кондиционера в жару

Кондиционер в жаркую погоду не следует включать на температуру ниже 23–24 градусов, так как организм испытывает стресс из-за контраста температур, и может ослабнуть иммунитет, сообщила главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.

«Кондиционер не следует ставить на температуру ниже 23–24 градусов. Сам по себе холодный воздух не вызывает вирусных инфекций, однако создает идеальные условия для активации возбудителей, уже находящихся в организме, и снижает местный иммунитет», — приводит слова Косенковой «РИА Новости».