 
Общество

Врач назвала оптимальную температуру работы кондиционера в жару

0

Кондиционер в жаркую погоду не следует включать на температуру ниже 23–24 градусов, так как организм испытывает стресс из-за контраста температур, и может ослабнуть иммунитет, сообщила главный врач городской поликлиники №220 столичного департамента здравоохранения Анна Косенкова.

Изображение сгенерировано нейросетью

«Кондиционер не следует ставить на температуру ниже 23–24 градусов. Сам по себе холодный воздух не вызывает вирусных инфекций, однако создает идеальные условия для активации возбудителей, уже находящихся в организме, и снижает местный иммунитет», — приводит слова Косенковой «РИА Новости».

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026