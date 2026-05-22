В Пскове начали устранять аварийные ямы на дворовых территориях

В Пскове стартовали работы по устранению аварийных ям на дворовых территориях и проездах, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своём канале в мессенджере МАХ.

«Подрядчик уже выполнил срезку старого асфальта почти на всех запланированных участках. Это необходимый шаг перед ремонтом картами, который позволит качественно восстановить дорожное покрытие», - отметил Борис Елкин.

На текущий момент подготовительные работы проведены в следующих местах:

проезд с улицы Западной между домами № 3 и № 5;

частично проезд между рынком «Нива» и домами № 45а и № 51 по улице Коммунальной;

выезд с улицы Коммунальной в торце дома № 81;

улица Новоселов, у дома № 7;

Сиреневый бульвар, возле домов № 1, 1а, 3, 7 и 9;

Рижский проспект, у домов № 55 и № 57 (проезды и въезд во двор).

Глава подчеркнул, что как только позволят погодные условия, подрядчик приступит к асфальтированию этих участков.

В ближайшее время также запланированы работы на выезде с улицы Яна Фабрициуса к домам №2а и № 2/17, а ещё на улице Рокоссовского – у домов №36а, 38а и 40.

«Мы стремимся обеспечить комфортное и безопасное передвижение по дворам нашего города. Следите за обновлениями – буду информировать вас о ходе работ», - заключил Борис Елкин.