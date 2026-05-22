Победитель шоу «Молодые ножи» и признанные шефы Псковской области сразятся за звание лучшего повара региона

В Псковской области пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Повар». За звание лучшего поборются пять специалистов из разных уголков региона. Среди участников — шеф-повар учебного заведения, победитель федерального кулинарного шоу, преподаватель колледжа, шеф базы отдыха и представитель общепита, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе Областного центра занятости населения.

Участники конкурса:

Ирина Лымарь — заведующий производством (шеф-повар) в ГБПОУ «Великолукский механико-технологический колледж»;

Владислав Павлов — бистро «АИК», победитель шоу «Молодые ножи. Новая кровь»;

Татьяна Тихонова — Псковский колледж технологии и сервиса;

Дмитрий Вайновский — база отдыха «Волынь»;

Яковлев Артём — ООО «Калейдоскоп».

Конкурс состоит из теоретической и практической частей. Максимальная оценка за теорию — 100 баллов, за практику — 300 баллов. Тестирование (40 баллов) включает 20 вопросов по санитарии, технологии приготовления, охране труда и ХАССП. Решение кейсов (60 баллов) — расчёт норм потерь и отходов при механической и кулинарной обработке продуктов, определение массы брутто и нетто.

Участникам предстоит приготовить три блюда: холодная закуска из птицы (филе курицы) — 50 минут. Горячее блюдо из рыбы (филе судака) — 70 минут. Десерт — 60 минут.

Эксперты оценивают по шкале 0–4: гигиену, организацию рабочего места, правильность приготовления, профессиональное мастерство, презентацию и креативность, вкус и текстуру каждого компонента. Итоговый балл за практику — до 300 (по 100 за каждый модуль), плюс теория — до 100 баллов.

Победители регионального этапа получают дипломы, денежные премии: 1-е место — 50 000 рублей, 2-е место — 30 000 рублей, 3-е место — 15 000 рублей, а также ценные подарки. Главное — право представлять Псковскую область на всероссийском финале конкурса.

Конкурс организован Министерством труда и занятости Псковской области при поддержке кадрового центра «Работа России». Заявки принимаются до 24 мая.

Напомним, 22-летний повар из Себежа Владислав Павлов одержал победу в кулинарном реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь».