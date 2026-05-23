Режим беспилотной опасности ввели в Псковской области

На территории Псковской области объявлена беспилотная опасность. Возможны временные ограничения в работе связи и интернета. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале Max.

«Аэропорт Пскова в настоящее время работает штатно, следите за официальной информацией Росавиации! Оперативные службы переведены в режим повышенной готовности,» - отметил глава региона.

Любую информацию о наблюдении либо падении БПЛА просят незамедлительно сообщать по телефонам 112 и 8(8112)72-52-00.