Курсантов из Рязани, Владимира и Петербурга познакомили с историей Пскова

Для курсантов из Санкт-Петербурга, Рязани и Владимира состоялась обзорная экскурсия «Псков – Город воинской славы», которую провел заместитель начальника Псковского филиала университета Роман Иваняков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Обучающиеся образовательных организаций из других регионов России узнали об истории Псковской крепости, увидели Троицкий собор, познакомились с подробностями защиты Пскова в 1581 году от армии Стефана Батория и житием св. князя Довмонта (Тимофея).

Роман Иваняков рассказал курсантам, что кремль (кром) входит в состав Псковского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника и является одним из культурно-исторических символов России.

«Героическим защитником города стал святой благоверный князь Довмонт, происходивший из рода князей литовских. Спасаясь от смут, происшедших в Литве, Довмонт нашел прибежище в Пскове, где поселился в 1265 году вместе с 300 литовскими семьями. Здесь он принял православие, получив имя Тимофей. Довмонт ревностно охранял город от неприятеля в течение тридцати трех лет», – сказал Роман Иваняков.

Он также рассказал гостям фестиваля, что Псковская крепость с четырьмя кольцами стен в Средние века была одной из крупнейших в Европе, а Довмонтов город уникален тем, что на его территории в три гектара было возведено 18 храмов.