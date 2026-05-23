Мошенники стали рассылать фейковые сообщения о сроках подачи воды

Мошенники в период отключения горячей воды рассылают фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды, которая ведет на фишинговые сайты, где злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам граждан, рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

«Активизация мошенников в период отключений горячей воды является отдельной проблемой. Часто появляются фейковые объявления и сообщения якобы от коммунальных служб с "новыми графиками отключений", "срочной проверкой счетчиков" или предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды», - сказал Аксененко.

По его словам, на практике такие ссылки часто ведут на фишинговые сайты, через которые злоумышленники получают доступ к персональным данным или банковским сервисам граждан.

Мошенники могут приходить под видом сотрудников ЖКХ и навязывать платные услуги или замену оборудования, пишут РИА Новости.

«Нужно понимать: ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылки в сообщениях. Любую информацию необходимо проверять только через официальные ресурсы УК, администрации города, ГИС ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб», - отметил он.

Аксененко считает, что необходима более системная информационная работа с гражданами.

«Люди должны заранее получать официальные уведомления о сроках отключений и понимать, куда обращаться в случае нарушений. А правоохранительным органам и цифровым платформам важно оперативно реагировать на появление мошеннических схем, особенно в чувствительной для граждан сфере ЖКХ», - заключил он.

