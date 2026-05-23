Сибиряки и псковичи почтили память защитников Отечества у Вечного огня в Пскове

Участники межпарламентского проекта «Дорогами Победы», направленного на сохранение и передачу исторической памяти о неразрывной связи фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

В памятном мероприятии приняли участие спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и его заместитель Игорь Дитрих, вице-губернатор Игорь Шатурный, председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская, спикер Смоленской областной Думы Игорь Ляхов, вице-спикер Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и другие официальные лица.

Церемониал в память о воинах России, защищавших страну в разные исторические периоды и погибших за её суверенитет, начался с заупокойной литии. Молитвенный ритуал отслужил клирик воинского храма Святого Благоверного князя Александра Невского иерей Максим Васильев.

Во славу мужества и стойкости павших на полях сражений военнослужащие псковского гарнизона возложили к Вечному огню Гирлянду воинской славы.

Представители делегаций регионов Сибирского Федерального округа и Смоленской области вместе с псковичами почтили минутой молчания память защитников Отечества и возложили цветы к Вечному огню, символизирующему вечную память о павших героях за честь и свободу Родины.

По завершении церемониала председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская поблагодарила псковичей за очень бережное отношение к памяти о воинах, отдавших жизни за свободу и независимость родной земли.

«Самое главное, что продолжается работа по заполнению белых пятен истории. Сегодня на псковской земле работает сводный поисковый отряд, в который входят и ребята из пяти сибирских регионов. К сожалению, так произошло, что неонацизм снова поднимает голову. Поэтому вновь сибиряки вместе с ребятами всей нашей страны отстаивают свободу, независимость и историческую правду. Я убеждена, что победа вновь будет за нами, потому что русский народ всегда чтил, помнил и был благодарен своим воинам, воинам-победителям», - сказала парламентарий.

Спикер регионального парламента Александр Котов отметил, что межпарламентский проект, объединивший регионы, где в годы войны с фашизмом проходила линия фронта, и тыловые регионы, вносившие свой вклад в победу над врагом, будет развиваться. «Мы поднимаем архивные материалы, выясняем судьбу земляков, оказавшихся в тыловых госпиталях и погибших на полях сражений, поддерживаем поисковое движение. Мы будем продолжать эту работу, это очень важно для сохранения исторической памяти», - подчеркнул спикер.