Сергей Вострецов: Теневая занятость - это прямой удар по правам миллионов российских работников

По данным аналитики, опубликованной на портале Rambler, российская экономика ежегодно недополучает триллионы рублей из-за масштабной теневой занятости. Миллионы россиян работают без официального оформления, получая зарплату «в конверте» или трудясь в «серой» зоне. Это не только лишает бюджет необходимых поступлений, но и усугубляет дефицит кадров в ключевых отраслях. Эту проблему прокомментировал председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

Согласно информации FinExpertiza, в 2025 году около 4,4 миллиона россиян хотели бы работать, но не имеют официальной занятости, хотя общая численность занятых выросла до 74,4 миллиона человек. Многие из них продолжают трудиться неформально. По оценкам Минтруда и Роструда, число нелегально занятых превышает 5 миллионов, а с учетом самозанятых и ИП без сотрудников неформальный сектор охватывает более 15 миллионов человек.

Теневая занятость опасна по нескольким причинам:

- Потеря триллионов для бюджета. Глава бюджетного комитета Совета Федерации Анатолий Артамонов оценивал упущенные налоги и страховые взносы в 11 триллионов рублей в год. Эти средства могли бы пойти на развитие инфраструктуры, социальные программы и поддержку реального сектора экономики.

- Дефицит кадров. Экономике остро нужны специалисты в промышленности, строительстве и других отраслях, но миллионы трудоспособных граждан предпочитают «серую» занятость в ремонте, бытовых услугах или мелком предпринимательстве. Это тормозит рост производительности и официальной статистики.

Государство активно борется с этой проблемой. За последние два года из тени удалось вывести около 2 миллионов человек. Используются межведомственные комиссии (ФНС, Роструд, МВД), автоматический обмен данными, «черные списки» недобросовестных работодателей и штрафы за подмену трудовых отношений. Однако эксперты подчеркивают: одного контроля недостаточно. Необходимо создавать более гибкие условия труда, упрощать законодательство и делать официальную занятость выгоднее «теневой».

Профсоюзы СОЦПРОФ традиционно уделяют большое внимание защите трудовых прав и легализации занятости.

«Теневая занятость — это не просто потеря триллионов рублей для бюджета, это прямой удар по правам миллионов российских работников. Когда люди вынуждены соглашаться на зарплату в конверте, они лишаются не только пенсионных накоплений и социальных гарантий, но и реальной защиты от произвола работодателей. Государство уже сделало важные шаги, выведя из тени миллионы граждан, но этого мало. Нам нужна комплексная программа: снижение административной нагрузки на малый бизнес, налоговые льготы для компаний, которые полностью легализуют сотрудников, и усиление роли профсоюзов в контроле за соблюдением трудового законодательства. Только когда официальная работа станет действительно выгодной и безопасной, мы сможем преодолеть этот тормоз для экономики. СОЦПРОФ готов активно участвовать в этой работе — защищать интересы как легальных работников, так и тех, кто пока находится в „серой“ зоне. Мы выступаем за то, чтобы каждый трудящийся имел достойную зарплату, социальную защиту и уверенность в завтрашнем дне», - прокомментировал ситуацию Сергей Вострецов.



По мнению профсоюзов СОЦПРОФ, решение проблемы требует не только ужесточения контроля, но и создания реальных стимулов для легализации труда. Это позволит не только пополнить бюджет, но и повысить уровень жизни миллионов граждан.