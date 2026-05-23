Отменить пошлину за смену документов при первом браке, предложили в Госдуме

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ предложили отменить госпошлину за замену документов из-за смены фамилии при вступлении в первый официальный брак.

«В целях снижения экономических барьеров для вступающих в брак впервые, считаем целесообразным отменить государственную пошлину для граждан Российской Федерации, вступающих впервые в брак, взимаемую при замене документов ввиду смены фамилии», - говорится в обращении на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

В обращении депутаты отметили, что традиция смены фамилии имеет исторические корни, в связи с чем, большинство граждан России, при вступлении в брак выбирают общую фамилию и осуществляют процедуру замены документов, и среди таких документов - паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС).

При замене большинства из указанных документов, по их словам, взимается госпошлина, размер которой может достигать внушительных сумм.

«Так, размер государственной пошлины, взимаемой за замену водительских прав, составляет 4000 рублей, а государственная пошлина, взимаемая за замену загранпаспорта, составляет до 6000 рублей», - добавляется в документе.

Один из авторов инициативы, депутат Госдумы, первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин подчеркнул, что общая фамилия скрепляет семью, делает супругов ближе, добавляет ответственности, ведь не зря этой традиции уже много веков, пишут РИА Новости.

«К тому же семья избежит в будущем различных проблем, связанных с разными фамилиями матери и детей. Семья - это основа здорового общества и приоритет государственной политики. Помогать сохранению института семьи надо всеми доступными способами, в том числе сокращением лишних расходов семейного бюджета. Государство не обеднеет от того, что освободит женщину от оплаты госпошлин - один раз в жизни, только при вступлении в первый брак», - сказал он.