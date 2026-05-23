Участник программы «Герои земли Псковской» возглавит центр компетенций в сфере производительности труда фонда инвестразвития

Участник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской», кавалер медали «За отвагу» Дмитрий Чепюк займет должность заместителя генерального директора — руководителя Центра компетенций в сфере производительности труда Фонда инвестиционного развития Псковской области. Такое предложение ветерану специальной военной операции губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил на рабочей встрече. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Глава региона заметил, что Дмитрий Чепюк в Фонде будет курировать инвестиционное направление в промышленном секторе Псковской области. Назначение Дмитрия Чепюка также направлено на усиление работы региона в сфере повышения производительности труда, тиражирование технологий бережливого производства для оптимизации работы промышленных предприятий.

Михаил Ведерников напомнил, что Центры компетенций в сфере производительности труда создаются во всех субъектах в качестве региональных операторов федерального проекта «Производительность труда», который входит в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Эти центры нацелены на обеспечение ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей за счет внедрения методов бережливого производства.

Участник кадровой программы особое внимание должен уделить тесному, адресному взаимодействию с промышленниками региона, оказания им содействия в предоставлении мер государственной поддержки, помощи в оптимизации производственных и управленческих процессов, что позволит использовать производственные мощности с максимальной отдачей. Отдельное направление, которое также будет курировать Дмитрий Чепюк, касается обучения и развития сотрудников предприятий, подготовки внутренних тренеров на производствах.

Дмитрий Чепюк поблагодарил губернатора за оказанное и доверие и заверил, что приложит все усилия, чтобы внести свой вклад в развитие Псковской области, укрепление промышленного и производственного потенциала региона.

Программа «Герои земли Псковской» реализуется по поручению президента Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников.