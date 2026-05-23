Мисс «Псковское вече» выбрали в псковском филиале университета ФСИН

В Псковском филиале Университета ФСИН России состоялся конкурс красоты и творчества «Мисс фестиваль».Победителем конкурса и обладательницей звания «Мисс «Псковское вече» стала курсант Дарья Данилова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Звание «Мисс обаяние» присужденное курсанту Университета ФСИН России Юлии Рыжковой. Курсант Владимирского юридического института ФСИН России Василина Аникина удостоена звания «Мисс грация». Мария Андреева, курсант Псковского филиала Университета, получила звание «Мисс скромность».

«Мисс артистичность» стала курсант Академии ФСИН России Сабина Меньшикова.

Юлиане Голубевой, студентке Псковского областного колледжа искусств, присуждено звание «Мисс оригинальность».