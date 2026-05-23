В Пскове состоялось торжественное закрытие фестиваля «Псковское вече»

В Псковском филиале университета ФСИН России подвели итоги научных, спортивных и творческих мероприятий, которые в течение недели проходили с участием образовательных организаций высшего образования в рамках XIX Международного научно-спортивно-творческого фестиваля «Псковское вече». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала университета ФСИН. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Начальник Псковского филиала Университета ФСИН России Александр Сысоев поздравил всех с успешным завершением фестиваля и поблагодарил его участников за интересную и плодотворную работу.

«Спасибо нашим гостям: именно благодаря вам фестиваль превратился в настоящий праздник дружбы, ярких эмоций и творческих находок. Мы с нетерпением будем ждать встречи с вами на следующий год!» – отметил он.

 

На торжественном мероприятии были объявлены победители межвузовского турнира по интеллектуальным играм «Золотая звезда», который включал в себя четыре этапа: первый – по правилам игры «Брейн-ринг», второй – интеллектуальная дуэль, третий – «Своя игра» и завершающий этап по правилам «Что? Где? Когда?».

По итогам турнира в общем зачете победу одержала «Команда имени Завьялова» Псковского государственного университета. Серебряным призером турнира стала команда «Набат» Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова. Команда Псковского государственного университета «Сборная ПИШ» заняла почетное третье место.

Первое место в межвузовском турнире по интеллектуальным играм «Золотая звезда» среди силовых команд заняла команда Псковского филиала университета ФСИН России «Метеоры», призерами стали команды университета ФСИН России «Светлые головы» и «Звезды познания».

Победители и призеры XXI Международной научно-теоретической конференции «Вузовская наука как составной элемент подготовки специалистов» были награждены дипломами, руководители делегаций фестиваля – благодарственными письмами.

Отметим, что в ходе фестиваля в Псковском филиале университета ФСИН России состоялись научно-теоретическая конференция, круглые столы, олимпиада по иностранному языку, а также межвузовский интеллектуальный турнир «Золотая звезда», конкурс красоты и творчества «Мисс «Псковское вече» и спортивно-прикладная эстафета

