РЖД рассказали, как не наткнуться на мошенников при покупке билетов

Покупать билеты на поезда нужно через официальные онлайн-ресурсы РЖД, в кассах на вокзалах или через аккредитованных агентов, рассказали в компании.

Перевозчик ранее подчеркивал, что ведет системную работу по защите от мошеннических схем в этой сфере. Он фиксирует кратное сокращение жалоб со стороны пассажиров.

«Билеты следует приобретать только через официальные каналы продаж: сайт rzd.ru, мобильное приложение "РЖД Пассажирам", билетные кассы на вокзалах или у аккредитованных агентов. Это гарантирует подлинность проездного документа, возврат средств при отказе от поездки и актуальное расписание», — сообщили в компании.

Для удобства россиян заработал сервис «Лист ожидания». Он позволяет оформить запрос в случае отсутствия мест, а при их появлении система автоматически уведомит пассажира или оформит билет, если он дал согласие на это.

«Это еще один безопасный способ планировать поездку, не прибегая к услугам сомнительных посредников», — добавили в РЖД.

Пассажиры, желающие купить билеты на южные курорты, в прошлом году жаловались, что в старт продаж места быстро раскупают. В РЖД поясняли, что причиной этому отчасти стали боты-перекупщики, пишут РИА Новости.

Замгендиректора компании Иван Колесников прошлым летом рассказал, что перевозчик сделал достаточно много для решения проблемы и борется со спекулянтами с помощью IT-решений.