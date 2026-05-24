День славянской письменности и культуры празднуют 24 мая

Во всех славянских странах 24 мая отмечают День славянской письменности и культуры — праздник, посвящённый создателям славянской письменности, святым Кириллу и Мефодию, учителям словенским.

Святые равноапостольные братья происходили из знатного и благочестивого рода и жили в греческом городе Солуни. Будучи православными монахами, они создали славянскую азбуку в греческом монастыре. Учёные относят это событие к IX веку — ориентировочно к 863 году.

Константин, впоследствии принявший монашество под именем Кирилл, с детства отличался выдающимися способностями: он в совершенстве освоил науки своего времени и изучил множество языков. Именно Кирилл на основе греческой азбуки создал славянскую, существенно изменив её, чтобы точнее передать особенности славянской звуковой системы. Вместе со старшим братом Мефодием они разработали две азбуки — глаголицу и кириллицу, а также перевели на славянский язык важные религиозные тексты: Евангелие, Апостол и Псалтырь.

Созданная братьями письменность стала фундаментом для развития русской книжности и литературы. В сознании поколений славян Кирилл и Мефодий закрепились как символы славянского письма и культуры. Праздник 24 мая важен не только как церковно‑государственное торжество, но и как напоминание о роли письменного слова — он объединяет историю, духовность и национальное самосознание.

В 1980 году Папа Иоанн Павел II отметил вклад святых братьев в европейскую культуру, объявив их покровителями Старого континента, пишет calend.ru.

Традиция отмечать день памяти Кирилла и Мефодия зародилась в Болгарии в XIX веке, а позже распространилась на другие страны — Россию, Беларусь, Молдову, Украину.

Сегодня к празднику приурочивают разнообразные культурные мероприятия: научные форумы, фестивали, выставки, книжные ярмарки, поэтические чтения, смотры художественной самодеятельности и концерты.

Среди устоявшихся традиций — проведение Международной научной конференции «Славянский мир: общность и многообразие» и церемония награждения лауреатов Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Эта премия, учреждённая решением Священного синода Русской православной церкви, присуждается государственным и общественным деятелям, писателям и художникам за вклад в сохранение и развитие кирилло‑мефодиевского наследия.