В России отмечают День кадрового работника

В России сегодня, 24 мая, отмечают День кадрового работника — профессиональный праздник специалистов, отвечающих за работу с персоналом. Праздник существует с 2005 года благодаря инициативе Всероссийского кадрового конгресса, хотя и не имеет официального статуса на государственном уровне.

Выбор даты 24 мая связан с важным историческим событием: именно в этот день в 1835 году в Российской империи приняли постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Документ стал первым в стране нормативным актом, который регламентировал взаимоотношения между работодателями и наёмными работниками, заложив основы кадрового делопроизводства, пишет calend.ru.

Интересно, что у кадровиков есть ещё одна памятная дата — 12 октября. В этот день в 1918 году Народный комиссариат юстиции принял «Инструкцию об организации советской рабоче‑крестьянской милиции», после чего были созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел. Поскольку праздник не закреплён официально, разные организации отмечают его в удобные для себя дни — кто‑то 24 мая, кто‑то 12 октября, а некоторые поздравляют сотрудников обеих дат.